Italia interzice utilizarea recunoaşterii faciale de către instituţii, cu excepţia combaterii criminalităţii, până la adoptarea unei legislaţii specifice Sistemele de recunoastere faciala care utilizeaza date biometrice nu vor fi permise pana cand nu va fi adoptata o lege specifica sau cel putin pana la sfarsitul anului viitor, a spus organul de supraveghere a confidentialitatii. Exceptia este atunci cand astfel de tehnologii joaca un rol in anchetele judiciare sau in lupta impotriva criminalitatii. ”Moratoriul decurge din necesitatea de a reglementa cerintele de eligibilitate, conditiile si garantiile referitoare la recunoasterea faciala, cu respectarea principiului proportionalitatii”, se arata intr-un comunicat al agentiei. Potrivit legislatiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

