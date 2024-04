Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat o suplimentare semnificativa a bugetului Ministerului Public pentru anul curent, cu suma de 14,89 milioane de lei. Din aceasta suma, 14 milioane de lei sunt alocate Direcției Naționale Anticorupție (DNA), in vederea sprijinirii co-finanțarii proiectelor finanțate din surse…

- ”Suntem profund convinsi ca Statele Unite nu vor abandona Ucraina in privinta sustinerii financiare si militare”, si-a exprimat speranta Denis Smihal la un forum, la Kiev, consacrat marcarii a doi ani de la invazia rusa, la 24 februarie 2022. Kievul se asteapta sa primeasca in 2024 de la Washington…

- Propunerea depusa in Parlament de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ar putea impune șoferilor din Romania amenzi in valoare de mii de lei pentru nerespectarea unei singure reguli. Autoritatea a trimis mai multe propuneri pentru aprobare in Parlament, printre care și majorarea amenzilor pentru…

- Productia de titei din SUA va creste la 13,21 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, a declarat EIA in cadrul sau Short-Term Energy Outlook (STEO). Anterior, EIA estimase ca productia de titei va creste anul acesta cu 290.000 bpd. In decembrie, s-a estimat ca productia de titei din SUA a atins…

- In ianuarie 2024, Ucraina a exportat 12 milioane de tone de produse, ceea ce reprezinta un record, dupa invazia Rusiei in țara vecina, relateaza Ukrainska Pravda.„Suntem foarte aproape de a atinge volumele de export fizic de dinainte de razboi. In ianuarie 2024, Ucraina a exportat 12 milioane de tone…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat ca a descoperit o frauda de circa 1,5 miliarde de grivne (echivalentul a 39 – 40 de milioane de dolari) in procedurile de achiziții de armament ale Ucrainei. Presa occidentala citeaza un comunicat al SBU care anunța ca frauda a fost posibila in urma…

