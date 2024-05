Stiri pe aceeasi tema

- Mr. Cheesecake (Vlad Niculici) a fost eliminat in ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzata pe 6 mai 2024. Concurentul a obținut cel mai mic punctaj in cel de-al șaptelea duel.

- Echipele lui Alexandru Sautner și a lui Richard Abou Zaki au intrat in ediția din aceasta seara la duel. Concurenții au avut de pregatit farfurii care sa conțina și condimente, iar jurații au fost impresionați de unul dintre preparate, o farfurie care a primit 18 puncte.

- In ediția din aceasta seara, de pe data de 23 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1, emoțiile și stresul au fost la cote maxime! Alexandru Sautner a „explodat” și nu a mai ținut cont de camerele de filmat! Iata de ce s-a enervat celebrul chef, dar și ce a transmis in cadrul emisiunii!

- Concurenții au inceput probele din bootcamp, iar jurații sunt cu ochii pe ei. In timpul primei sarcini, chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner s-au plimbat printre bancurile de lucru și au observat greșelile pe care le-au facut aceștia in pregatirea farfuriilor.

- Ștefan Popescu a acumulat cele mai puține amulete la „Chefi la cuțite”, astfel ca bucatarul nu iși va forma propria echipa. In schimb, el nu va parasi emisiunea, va avea un alt rol in show-ul culinar difuzat la Antena 1. Miercuri seara, la „Chefi la cuțite” s-a desfașurat ultima intrecere pentru amuleta…

- „Chefi la cuțite”, 8 aprilie. Jurații „Chefi la cuțite” se bat pentru ultimele amulete ale acestui sezon. Andrei Olaru, un concurent de 17 ani, vrea sa intre in competiție cu un desert.Incepe saptamana ultimelor amulete din sezonul 13 „Chefi la cuțite”. Jurații resimt din plin presiunea, intrucat cele…

- Mario Madalin Dumitru este concurentul care l-a convins pe chef Alexandru Sautner sa-i ofere cuțitul de aur, chiar in ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 1 aprilie 2024. Iata cu ce se ocupa tanarul care merge direct in etapa battle-urilor.

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…