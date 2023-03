Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut in cursul dupa-amiezii de marți, la periferia localitații Rovigo, situat la aproximativ 60 de kilometri de Veneția, in nordul Italiei. Din primele informații, incidentul s-a petrecut in timp ce femeia in varsta de 32 de ani se afla singura acasa cu cei doi copii, soțul fiind…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, cercetator si doctorand la Universitatea din Iasi, a murit la Spitalul din Vatra Dornei, acolo unde a mers pentru o interventie chirurgicala la un cot, intrucat suferise o fractura in timp ce facea sport. Conducerea spitalului afirma ca tanarul a fost dus in sala de…

- Avocații președintelui Consiliului Județean Neamț susțin ca nu știu unde a fugit Ionel Arsene inaintea verdictului instanței, dar spun ca intenționeaza sa faca o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.„Nu am vorbit dupa ce a aparut grozavia asta de condamnare. Ultima data, un schimb de mesaje…

- Un roman de doar 33 de ani a fost gasit impușcat pe o strada rau famata din Roma, capitala Italiei. Martorii susțin ca barbatul a fost ucis cu cateva focuri de arma trase de o persoana aflata pe o motocicleta, in mers. Polițiștii banuiesc ca este vorba despre o rafuiala intre bandele de traficanți de…

- Un roman de 33 de ani, care locuia intr-un cartier de la periferia Romei, a fost executat in stil mafiot in seara de 8 martie chiar in fața blocului in care statea. Un motociclist a trecut in viteza pe langa el și l-a impușcat de doua ori. Poliția crede ca la mijloc a fost o reglare de conturi.

- Un roman disparut de zile bune, in timp ce se intorcea din Italia cu autocarul, a fost gasit decedat intr-o gara din Italia, scrie Rotalianul.com. „Ignat Constantin a fost gasit, dar din pacate fara viața. Mulțumim tuturor pentru ajutor! Nu știm detalii mai multe la momentul actual, dar o sa revenim…

- Daniel Camataru, fiul interlopului Sile Camataru, a fost prins in Italia. Pe numele lui era emis un mandat european de arestare, dupa ce a fost condamnat in lipsa la 3 ani și 7 luni de inchisoare.„La data de 16 ianuarie 2023, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost…

- O femeie din Italia in varsta de 83 de ani s-a aruncat de la balcon, vrand sa se sinucida, și a cazut peste o romanca, care trecea prin zona. Totul s-a intamplat in cartierul Balduina din Roma, conform Il Messagero. Poliția a dechis o ancheta in acest caz Atat batrana, cat și romanca de 42 de ani au…