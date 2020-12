Italia anunță oficial contaminarea cu noua tulpină de coronavirus Noua tulpina de coronavirus se raspandește, așa cum s-a anunțat, foarte rapid. Deja și alte state europene au anunțat prezența pe teritoriile lor a noi variante de virus. Ultima țara care anunța oficial contaminarea cu noua tulpina este Italia, care are un prim pacient confirmat cu virusul adus din Marea Britanie. Conform Ministerului Sanatații, pacientul s-a […] The post Italia anunța oficial contaminarea cu noua tulpina de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

