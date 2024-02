Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, vine in ajutorul caselor goale, nu al oamenilor. Mai exact, vrea sa faca noua schema de plafonare-compensare raportandu-se la casele fara oameni. Pare un banc, dar este realitate, scrie DC News. Pentru energie electrica sunt peste cinci milioane de gospodarii care platesc lunar o factura de 35 de lei, „o factura […] The post Burduja anunța masuri pentru… case goale, nu pentru oameni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .