Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, sambata, pentru evacuarea apei din subsolurile a trei case si din cel al unei scoli, in urma ploii abundente de sambata dupa-amiaza, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai ISU Bucuresti-Ilfov.Potrivit acestora, scoala inundata se afla in zona Obor. In ceea ce priveste casele,…

- Pompierii intervin, sambata, pentru evacuarea apei din subsolurile a trei case si din cel al unei scoli, in urma ploii abundente de sambata dupa-amiaza, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai ISU Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, scoala inundata se afla in zona Obor. In ceea ce priveste…

- Pompierii buzoieni intervin, sambata, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii, in urma intemperiilor, potrivit unui comunicat al ISU Buzau. "Pompierii buzoieni intervin in acest moment pentru evacuarea apei din trei gospodarii de pe raza comunei Berca, opt gospodarii de pe raza localitatii…

- ISU Bucuresti-Ilfov a emis, vineri seara, mesaj de avertizare RO Alert in Bucuresti, din cauza codului portocaliu. Cetatenii sunt sfatuiti sa se adaposteasca si sa evite deplasarile. Pompierii au avut deja 9 interventii. Municipiul Bucuresti este sub cod portocaliu de furtuna, iar ISU Bucuresti-Ilfov…

- O furtuna cu grindina s-a abatut astazi peste orașul valcean Horezu. Grindina, care a cazut timp de aproximativ 20 de minute, a albit curțile oamenilor. Pompierii militari din cadrul ISU General Magheru Valcea au fost solicitați astazi pentru inlaturarea efectelor unei inundații la un spațiu comercial…

- Congresul PNL ar urma sa fie organizat pe 25 septembrie cu 5.000 de delegati, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse liberale. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a propus aceasta data in sedinta Biroului Executiv al PNL. Sursele citate au precizat ca duminica va avea loc Consiliul…

- Bucuresti, 14 apr /Agerpres/ - Masura de carantina zonala se prelungeste cu sapte zile pentru comuna Mogosoaia, incepand de miercuri, ora 22,00, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, transmis AGERPRES. Incidenta COVID-19 la mia de locuitori este miercuri de 5 pentru aceasta localitate.…

- Un incident aparut la o unitate de invațamant din județul Vrancea a pus in alerta nu doar reprezentanții școlii, ci și pompierii. Totul, ca urmare a unui incendiu izbucnit, luni dimineața, la o anexa a unei școli din comuna Mera. Din cate a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, aproximativ 30…