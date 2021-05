Din 1578, Capela regala a Catedralei Sfantul Ioan Botezatorul din Torino pastreaza Giulgiul din Torino, in care a fost invelit trupul Domnului dupa Crucificare. In secolul al VI-lea, se pare ca Giulgiul ar fi fost redescoperit, iar in anul 944 ar fi fost dus de la Edessa in capitala bizantina, Constantinopol. In jurul anului 1200, Giulgiul și alte relicve, plus numeroase alte obiecte considerate sfinte, au fost transferate la Biserica Manastirii din Vlaherne și, in cele din urma, Giulgiul a ajuns, in secolul al XIII-lea, in posesia nobilului burgund Othon de la Roche, participant la cea de-a Patra…