Isteria medicamentului pentru slăbit: Tot mai mulţi români în cer în farmacii, deși e pentru diabet Medicii si farmacistii spun ca de cateva luni se confrunta cu un adevarat fenomen legat de medicamentul Ozempic, o solutie injectabila creata pentru a fi folosita in diabetul de tip 2, fiind eficient in reglarea glicemiei. Foarte multi oameni le cer prescrierea acestuia pentru scaderea in greutate, chiar daca nu... The post Isteria medicamentului pentru slabit: Tot mai multi romani in cer in farmacii, deși e pentru diabet appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

