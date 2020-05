Stiri pe aceeasi tema

- Bursa din New York a încheiat pe plus sesiunea de luni înregistrând un ușor avans de peste 1%, în ciuda noului colaps al prețurilor petrolului, potrivit Reuters. Reducerea continua a masurilor de izolare în mai multe state americane ofera investitorilor motive de…

- Peste 500 de civili au fost ucisi in primele trei luni ale lui 2020 in Afganistan, in pofida semnarii Acordului de la Doha de catre Statele Unite cu talibanii, denunta luni ONU intr-un raport, relateaza Reuters, potrivit News.ro.In total, din ianuarie in martie au fost ucisi 1.293 de civili,…

- Amazon .com a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea livrarilor, datorita cererii puternice a comenzilor online in perioada pandemiei de coronavirus. Aceste angajari noi se adauga altor 100.000 de locuri…

- Norvegia, cel mai mare producator de petrol din Europa Occidentala, va participa joi la videoconferinta in cadrul careia se vor intalni OPEC si aliatii din afara cartelului (Alianta OPEC+), care ar urma sa discute reducerea productiei, pentru a sprijini preturile, afectate de reducerea cererii pe…

- Arabia Saudita, Rusia si alti producatorii de petrol aliati vor accepta reducerea productiei de petrol doar daca Statele Unite si alte tari se vor alatura masurilor de sustinere a preturilor titeiului care au scazut puternic din cauza crizei coronavirusului, relateaza Reuters.

- Cluburile din Premier League se vor consulta cu jucatorii pe marginea reducerii salariilor cu 30%, prima liga engleza fiind de acord sa sprijine cu suma de 125 milioane lire sterline esaloanele valorice inferioare pentru a depasi perioada de criza generata de pandemia de coronavirus, scrie Reuters.…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a anuntat, vineri, pe Twitter ca Statele Unite si talibanii vor semna un acord privind reducerea violentelor in Afganistan in 29 februarie, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Anunțul referitor la semnarea acordului a fost facut pe Twitter de secretarul…

- Iranul este pregatit sa atace Statele Unite si Israelul, daca ii vor da vreun motiv sa o faca, a afirmat joi seful Garzilor Revolutionare, generalul maior Hossein Salami, la televiziunea de stat, transmite Reuters.