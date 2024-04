Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a indemnat Israelul sa se abțina de la un raspuns masiv la atacul aerian din partea Iranului. "Pentru noi este important ca acest moment sa fie folosit pentru o dezescaladare ulterioara, pentru a ne consolida propria poziție", a declarat cancelarul. Scholz a subliniat…

- Paștele evreiesc incepe luni, 22 aprilie, și se termina dupa caderea nopții, pe 30 aprilie, iar, potrivit unui oficial de rang inalt din SUA, este puțin probabil ca riposta israeliana la atacul Iranului de la sfarșitul saptamanii trecute sa aiba loc inainte de aceasta perioada de sarbatoare, relateaza…

- Ministrul de externe al Israelului, Israel Katz, a declarat marti ca lanseaza 'o ofensiva diplomatica impotriva Iranului', dupa atacul fara precedent al Republicii islamice si inaintea unei posibile riposte israeliene careia numeroase cancelarii straine i se opun, transmit AFP si dpa, scrie AGERPRES.

- Israelul a declarat ca va exista un raspuns la barajul de drone și rachete lansat de Iran in weekend, in timp ce Marea Britanie și SUA indeamna Tel Avivul sa nu riposteze, pe fondul temerilor privind izbucnirea unui conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, potrivit Sky News, informeaza Mediafax.

- Israelul "va cere un pret de la Iran intr-un mod si intr-un moment care ne convine", a declarat duminica ministrul cabinetului de razboi Benny Gantz, dupa atacul iranian cu drone si rachete asupra Israelului. Iranul "a facut cunostinta cu forta sistemului de securitate israelian", a adaugat Gantz,…

- Israelul a anulat un contraatac impotriva Iranului, pe care il planuise duminica dimineața, dupa ce președintele american Joe Biden l-a convins pe premierul israelian Benjamin Netanyahu sa renunțe, in urma unei convorbiri telefonice, scrie Digi24, care face trimitere la presa israeliana. Președintele…

- Israelul se pregateste pentru un atac direct din partea Iranului in sudul sau nordul tarii in urmatoarele 24 sau 48 de ore, a declarat joi seara pentru Wall Street Journal o sursa familiarizata cu dosarul, relateaza vineri postul de televiziune israelian i24News.