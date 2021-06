Stiri pe aceeasi tema

- Noul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, i-a transmis vineri liderului opozitiei, Benjamin Netanyahu, sa paraseasca resedinta oficiala im maximum doua saptamani, informeaza Agerpres, care citeaza EFE.Fostul premier Benjamin Netanyahu, care ocupa imobilul de pe strada Balfour din cartierul…

- Liderul partidului de centru Yesh Atid din Israel, Yair Lapid, l-a informat miercuri pe presedintele Reuven Rivlin ca a reusit sa formeze un guvern, dar ca raman inca dificultati de rezolvat, evolutie care poate duce la incheierea prezentei de 12 ani a lui Benjamin Netanyahu in fruntea guvernului,…

- Liderul partidului de extrema dreapta Yamina, Naftali Bennett, și-a exprimat duminica sprijinul crucial pentru o coaliție pentru a-l înlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, în ceea ce ar fi sfârșitul unei ere politice. Decizia lui Bennett i-ar permite șefului opoziției Yair Lapid…

- Tensiunile dintre israelieni și palestinieni nu se concentreaza doar la Ierusalim și Tel Aviv. Descendenți ai palestinienilor care au ramas pe pamantul lor dupa crearea statului eveu, in 1948, arabii israelieni reprezinta aproximativ 20% din populația Israelului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin se pregateste sa poarte noi discutii cu politicieni de top pentru formarea unui guvern dupa ce prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu nu a reusit sa o faca in urma unor alegeri neconcludente in martie, relateaza miercuri DPA. Potrivit biroului lui Rivlin,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații sai de dreapta nu au suficient sprijin pentru a forma urmatorul guvern, confirma rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare israeliene publicate joi seara și citate de AFP.Cu 99,5% din buletinele de vot numarate, Likudul (dreapta)…