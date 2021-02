Stiri pe aceeasi tema

- Bancile ar trebui sa restructureze datoriile acelor companii care pot deveni solvabile in economia de dupa pandemie si sa faciliteze iesirea ordonata a firmelor care probabil nu vor reusi sa supravietuiasca, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la inceputul…

- Florin Cițu: „Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne amintește ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca națiune, sta in unitatea noastra. Revenirea la libertate și democrație am obtinut-o uniți impotriva dictaturii, in decembrie 1989. Uniți am obținut garanția parcursului…

- In condițiile dificile de criza cauzate de pandemie, bancile au fost receptive și au oferit posibilitatea de aminare a plaților atit persoanelor juridice, cit și persoanelor fizice, susține guvernatorul Bancii Naționale, Octavian Armașu, intr-un interviu pentru presa, transmite IPN. Astfel, spune el,…

- Sa-ți construiești o relație de cuplu solida in ziua de astazi poate fi o adevarata provocare. Atat barbații, cat și femeile pot sa cada in ispita fara nicio remușcare, iar uneori partenerii de cuplu pot fi raniți prin cuvintele dure adresate. Care sunt frazele pe care n-ar trebui sa i le spui partenerului…

- Economia mondiala a suferit in perioada pandemica, iar afacerile cele mai afectate au fost cele deținute de femei. Nu putem vorbi de un mod eronat de conducere a business-ului de catre femei, ci din contra faptul ca acestea dețin un numar crescut de afaceri și impactul crizei a fost unul mult mai amplu.…