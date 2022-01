Irlanda ridică aproape toate restricțiile impuse de pandemia de Covid-19 Barurile si restaurantele nu vor mai fi obligate sa-si inchida usile la miezul noptii si nu va mai fi necesar certificatul de vaccinare, la fel si pentru cluburile de noapte si alte locuri de distractie. Premierul irlandez, Michael Martin, a anuntat vineri ridicarea cu incepere de a doua zi a majoritatii restrictiilor sanitare inca in vigoare in tara pentru a lupta impotriva coronavirusului, in fata ameliorarii situatiei sanitare, noteaza AFP. Potrivit prim-ministrului, un raport recent “confirma ca rata de infectare este in scadere si ca toti indicatorii pe care ne bazam deciziile se indreapta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

