Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a afirmat dupa sedinta de Guvern, despre instaurarea obligativitatii facturii electronice, incepand cu 1 ianuarie 2024, ca ”este o masura foarte importanta in tot contextul de combatere a evaziunii, de crestere a colectarii veniturilor bugetare si de digitalizare a…

- Universitațile de medicina și farmacie din Romania vor deveni, la inceputul anului viitor, proprietari de spitale. Surse Libertatea au confirmat ca epopeea transferului spitalelor Cai Ferate din subordinea Ministerului Transporturilor se va incheia in prima parte a anului 2024.„Se lucreaza la hotararea…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in ultima saptamana, au fost raportate 445 de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, potrivit Agerpres. Conform INSP, daca pana la data de 10 decembrie (1 ianuarie – 10 decembrie 2023) fusesera notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in…

- „Astazi s-au semnat multe contracte, in general cu industria din Romania, cu exceptia contractului semnat de ARF cu Pesa. Asta inseamna ca cele aproape 3 miliarde de lei, pentru ca vorbim de aproximativ 3 miliarde de lei contracte semnate astazi. Vor intra in marea lor majoritate in economia noastra,…

- Orice problema in educație și mai ales in dezvoltarea copilului, fie ea mai mult sau mai puțin vizibila sau deranjanta pana la varsta preșcolara, devine evidenta odata ce micuțul se confrunta cu cerințele mult mai stricte ale vieții școlare. . In afara de calitatea celor "7 ani de acasa", exista o mulțime…

- Serialul „Clanul”, care e difuzat la Pro TV, se incheie cu sezonul patru, care se filmeaza acum. Povestea celor doi frați care și-au trait poveștile de viața, in paralel, neștiind cat de aproape erau unul de altul ajunge la final. „Gata, e oficial. Vine sezonul 4. E ultimul. Da, ați auzit bine. Cu bucurie…

- Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt au anuntat, joi, ca procurorii cerceteaza trei inculpati, persoane fizice, 24 de suspecti, persoane fizice si 26 de suspecti, persoane juridice, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, obtinere ilegala…

- CFR SA și Agenția Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura și Mediu (CINEA) au semnat acordurile de finanțare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare in Romania, valoarea totala fiind 672 milioane euro. Cel mai mare este pentru linia București - Giurgiu, unul este pentru…