Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca și-a ingrijorat marea comunitate de care se bucura in mediul online in cursul acestei zile. Indragita artista s-a fotografiat cu perfuzia la mana, moment in care fanii s-au panicat și i-au trimis numeroase mesaje. Ce se intampla, de fapt, cu cantareața!

- A trecut aproximativ o saptamana de cand Andra Voloș a fost pe mainile medicilor esteticieni pentru operația de liposucție, insa acum nu se simte deloc bine. Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu are probleme de sanatate, dovada fiind chiar pozele postate recent pe pagina ei de Instagram.

- Oana Roman și-a ingrijorat fanii in urma cu puțin timp. Vedeta a anunțat pe pagina sa de Instagram ca are dureri groaznice și ca nu va putea astazi sa stea pe contul ei de socializare. Ce se intampla cu vedeta.

- Tenismenul australian Nick Kyrgios a fost testat pozitiv cu virusul Sars-CoV, cu numai o saptamana inainte de Australian Open, informeaza lequipe.fr, citat de news.ro Nick Kyrgios a explicat, luni, pe retelele de socializare de ce s-a retras de la turneul de la Sydney, cu o saptamana inainte…

- Kely Nascimento, una dintre fiicele lui Pele, a postat joi, pe Instagram, o fotografie în care apare alaturi de tatal sau și a anuntat ca fostul internațional brazilian va fi externat din spitalul Albert Einstein din Sao Paulo în doua sau trei zile."Aceasta fotografie a fost facuta…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a absentat o luna din spațiul public, din cauza unor probleme de sanatate. Acesta a menționat ca nu a fost bolnav de Covid-19, dar au existat probleme de sanatate, „care nu le-a mai ințeles”. „Au fost probleme de sanatate ca pana la urma nu am ințeles ce a fost cu mine…

- BERBEC- Dați dovada de multa seriozitate și perseverența in atingerea scopurilor voastre. Aveți idei bune, insa incercați sa nu va impuneți punctul de vedere cu orice preț pentru a nu intra in conflict cu superiorii.

- Celine Dion trece prin momente grele in aceasta perioada, artista și-a anulat cateva concerte care urmau sa aiba loc. Rudele au marturisit ca este foarte grav bolnava, deși starea ei de sanatate a fost prezentata drept delicata, se pare ca vedeta are dureri groaznice.