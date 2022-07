Stiri pe aceeasi tema

- "Triangle of Sadness" caștiga Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. "Triangle of Sadness", un film al regizorului suedez Ruben Ostlund, a caștigat sambata Palme d'Or pentru cel mai bun film la Festivalul de Film de la Cannes, a anunțat festivalul.

- Supermodelul Naomi Campbell și-a facut apariția la Festivalul de la Cannes, insa nu oricum, ci alaturi de fiica ei in varsta de un an. Vedeta a ajuns la Eden Rock Hotel, unul dintre cele mai cunoscute locuri de pe coasta, ținand-o in brațe pe micuța, noteaza click.ro. Supermodelul Naomi Campbell a surprins…

- Tom Cruise, starul filmului Top Gun, a spus ca este adeptul filmelor de marile ecrane. Declarația a fost suținuta in timpul unui masterclass care a avut loc, miercuri, la Festivalul de la Cannes unde a venit sa prezinte noul „Top Gun”. „Fac filme pentru marele ecran. Filmele mele nu vor fi lansate direc…