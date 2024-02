Alain Delon a dat de belea, la 88 de ani! Poliția a confiscat 72 de arme din casa actorului care nu deține nici permis de armă Casa renumitului actor a fost luata cu asalt de jandarmi, care au descins in cautarea de arme de foc. Aceștia au gasit 72 de arme, dar și 3.000 de cartușe! In plus, in casa actorului era organizat și un poligon de tragere. Alain Delon a dat de belea, la 88 de ani! Jandarmii au descins la locuința actorului legendar din Douchy-Montcorbon, situata la 135 km sud de Paris, unde au descoperit nu mai puțin de 72 de arme de foc, 3.000 de cartușe dar și un poligon de tragere. Mai mult, renumitul actor nu deține permis de port arma. Așadar, se pare ca actorul s-a ales la 88 de ani ai sai cu un dosar penal,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

