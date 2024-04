Constantin Cojocaru s-a stins din viața la 78 de ani. Marele actoru a lasat in urma o cariera prodigioasa in film dar mai ales teatru, unde a pus in scena zeci de roluri in mai bine de 50 de ani de cariera. Apelat de colegii artiști Țaca, actorul a dat viața la sute de roluri de teatru radiofonic, fiind una din marile voci care au adus teatrul și in casele romanilor. Artistul, ce a jucat in multe filme emblematice, amintim ”Moromeții” (Stere Gulea), ”Bacalaureat” (Cristian Mungiu), ori ”Trei zile pana la Craciun” (al lui Radu Gabrea) s-a nascut la țara, satul Borolea din județul Botoșani. A absolvit…