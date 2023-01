Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Andrei a fost acuzat de Irina ca și-ar dori sa o cunoasca mai bine pe Andreea și ca nu iși poate focusa atenția asupra unei singure fete, concurentul a luat atitudine și a decis sa faca un gest romantic pentru Irina. Deși intenția lui Andrei a fost una buna, baieții l-au criticat, pentru ca…

- Dupa ce a avut o intalnire pe nevazute cu Dima, Irina și-a dorit sa il cunoasca pe Andrei. Doar ca, invitata in casa baieților, Andreea a fost surprinsa, atunci cand participantul i-a spus ca și-ar fi dorit sa o cunoasca. Discuția a deranjat-o pe Irina, care se simte nesigura in privința concurentului.

- Concurenții de la Mireasa au inceput sa se cunoasca mai bine, iar Andreea a fost invitata in casa baieților. Intalnirea a starnit destul de multe reacții, mai ales dupa ce Andrei a spus ca și-ar fi dorit sa o cunoasca mai bine, in contextul in care a spus ca este atras de Irina.

- Dupa ce au trait o poveste de dragoste cu nabadai in casa Mireasa, Yana și Andrei s-au desparțit. Vestea i-a luat prin surprindere pe fani, avand in vedere ca lucrurile dintre ei pareau ca evolueaza frumos și ca neințelegerile au fost date uitarii.

- Denisa Raileanu este una dintre concurentele din sezonul 7 pentru care formatul emisiunii Mireasa nu este o noutate. Tanara de 28 de ani a participat in unul dintre primele sezoane ale show-ului matrimonial, dar in cele din urma s-a ales cu o casnicie eșuata, iar acum incearca sa-și gaseasca din nou…

- Paul și Roxana, foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa, s-au lasat surprinși intr-o ipostaza induioșatoare la un eveniment. Tanara a atras toate privirile invitaților cu o rochie scurta și cu crapatura adanca pe picior.

- Valentin și Gabriela au trecut printr-o perioada mai dificila in relația lor, iar de curand, cei doi au anunțat desparțirea. Concurenta a marturisit ca este dezamagita, mai ales ca nimic din atitudinea fostului sau iubit nu dadea de banuit ca nu iși dorește sa se casatoreasca in finala.

- Inga și Andrei s-au logodit la Chișinau și s-au intors aparent fericiți in casa Mireasa. Lucrurile nu stateau așa, caci ei au rupt logodna și s-au desparțit chiar in prima noapte in capitala Republicii Moldova. Iata ce are de spus familia concurentei despre intreaga situație.