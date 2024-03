Stiri pe aceeasi tema

- Alexia și Dima au facut show complet cu transformarea in Tesher și Jason Derulo. Concurenții Te cunosc de undeva! sezonul 20 au reușit sa aduca pe scena transforming show-ului videoclipul celebrei piese.

- Barbara Isasi și Bella Santiago fac echipa in noul sezon la Te cunosc de undeva. Cele doua concurente iși doresc sa iși depașeasca condiția și sa arate de ce sunt in stare in show-ul transformarilor. Cu toate ca au caștigat, in trecut, vor sa o faca impreuna, de aceasta data.

- Barbara Isasi de la Mandinga s-a mutat in Romania in urma cu opt ani, insa nu i-a fost atat de ușor sa-și paraseasca țara natala și sa mearga intr-un alt loc total strain pentru ea. Concurenta de la Te cunosc de undeva ne-a vorbit despre cea mai mare frica a ei atunci cand a decis sa se stabileasca…

- Romica Țociu a fost caștigatorul sezonului 16 al show-ului Te cunosc de undeva, unde a facut echipa cu Adriana Trandafir. In sezonul 20, care are premiera diseara, de la ora 20.00 la Antena 1, actorul evolueaza alaturi de alta actrița – Paula Chirila. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri,…

- Bella Santiago și Barbara Isasi fac echipa la „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, emisiune care revine la Antena 1 din 17 februarie. Sezonul 20 „Te cunosc de undeva!” dezvaluie o echipa plina de energie, formata din Barbara Isasi și Bella Santiago: „Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele in…

- Alexia Țalavutis este una dintre concurentele celui mai nou sezon Te cunosc de undeva, insa, acesta nu este singurul proiect in care artista este implicata. Timpul ei este lumitat, filmeaza mult și nu reușește sa doarma suficient.Pe langa emisiunea matinala pe care o are la Antena Stars, Alexia Țalavutis…

- Fanii uneia dintre cele mai indragite emisiuni de la Antena 1 au motive de bucurie. Cand incepe Te cunosc de undeva 2024 – sezonul 20? Oficialii au anunțat ca au inceput filmarile pentru noul sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Show-ul captivant al transformarilor revine cu o energie noua și…