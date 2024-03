Stiri pe aceeasi tema

- In ediția aceasta seara, Bella Santiago și Barbara Isasi au fost puse la grea incercare. Cele doua concurente au fost nevoite sa cante in limba romana cunoscuta piesa „M-am nascut langa Carpați” a regretatului Ion Dolanescu.

- Connect-R și Shift s-au transformat in Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, in a doua gala Te cunosc de undeva sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au inceput ediția cu multa energie, iar momentul lor a starnit controverse.

- Barbara Isasi și Bella Santiago fac echipa in noul sezon la Te cunosc de undeva. Cele doua concurente iși doresc sa iși depașeasca condiția și sa arate de ce sunt in stare in show-ul transformarilor. Cu toate ca au caștigat, in trecut, vor sa o faca impreuna, de aceasta data.

- Barbara Isasi de la Mandinga s-a mutat in Romania in urma cu opt ani, insa nu i-a fost atat de ușor sa-și paraseasca țara natala și sa mearga intr-un alt loc total strain pentru ea. Concurenta de la Te cunosc de undeva ne-a vorbit despre cea mai mare frica a ei atunci cand a decis sa se stabileasca…

- Liviu Teodorescu și Jo concureaza impreuna la „Te cunosc de undeva”, sezonul 16, care incepe sambata, de la 20.00, la Antena 1. Filmarile au inceput deja, iar artistul a primit de la ruleta personaje dificile, astfel ca transformarea lui va fi uimitoare de fiecare data. Emoții vor simti din plin, pe…

- Bella Santiago și Barbara Isasi fac echipa la „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, emisiune care revine la Antena 1 din 17 februarie. Sezonul 20 „Te cunosc de undeva!” dezvaluie o echipa plina de energie, formata din Barbara Isasi și Bella Santiago: „Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele in…