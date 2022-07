Stiri pe aceeasi tema

Ministrul iranian de externe a asigurat vineri Ucraina ca tara sa nu intentioneaza sa vanda drone Rusiei, dupa ce consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a declarat luni ca Iranul va livra catre Rusia "sute de drone", relateaza agentia DPA.

Iranul isi consolideaza prezenta militara in Marea Rosie, a declarat marti ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, care considera aceasta activitate militara a Teheranului o amenintare pentru stabilitatea regionala si fluxurile comerciale, relateaza Reuters.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a mers miercuri in Iran, a relatat televiziunea de stat iraniana, in contextul in care puterile mondiale si Teheranul se lupta pentru a revigora pactul nuclear din 2015, iar negocierile sunt in impas.

Ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, și-a acuzat duminica propriul partid, Mișcarea 5 Stele, de subminarea eforturilor guvernului de a sprijini Ucraina, relateaza Reuters. Mișcarea 5 Stele este cea mai mare forța politica din parlament.

Romanii si-au reluat intentiile de calatorie in strainatate, odata cu ridicarea restrictiilor anti-COVID, si se orienteaza catre destinatiile traditionale pentru vacanta de vara, ca Turcia, Grecia sau Bulgaria, releva datele unei analize realizata de Google, potrivit Agerpres.

ONG-ul Sea Shepherd a lansat la inceputul lunii iunie o campanie de protejare a focilor-calugar din Marea Mediterana in parcul protejat pentru fauna marina Alonissos, din Grecia, unde acest mamifer amenintat cu disparitia traieste in cadrul unor colonii, informeaza AFP.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov denunta vineri "un razboi total" al Occcidentului imporiva Rusiei si estimeaza ca acesta urmeaza sa dureze "mult timp", relateaza AFP, informeaza News.ro.

Specialistii in tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) reprezentau anul trecut 4,5% din forta de munca totala a Uniunii Europene (aproape noua milioane de persoane), insa in randul tarilor membre cea mai mica pondere a specialistilor ITC se inregistra in Romania (2,6%) si Grecia (2,8%), arata