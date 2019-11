Stiri pe aceeasi tema

- "In pofida sanctiunilor americane, angajatii companiei nationale iraniene de petrol au gasit un zacamant cu rezerve de 53 de miliarde de barili de titei". Zacamantul se intinde pe o suprafata de 2.400 metri patrati si se afla in provincia Khuzestan, bogata in titei, a declarat seful statului iranian.…

- Președintele iranian Hassan Rohani a anunțat duminica descoperirea unui imens zacamânt de petrol, care ar putea majora cu o treime rezervele certe ale țarii sale, scrie AFP."Am gasit un zacamânt de petrol cu (rezerve estimate la) 53 de miliarde de barili", a declarat Rohani,…

- Arabia Saudita, liderul Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol, vrea sa se concentreze in primul rand pe respectarea stricta a acordului privind reducerea productiei, incheiat de OPEC cu alte state din afara cartelului (Alianta OPEC+), inainte de a se angaja la o scadere suplimentara, sustin…

- Cererea globala de titei este afectata de problemele economice, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), fiind stimulata de preturile mai scazute, determinate de oferta abundenta, deoarece Statele Unite au detronat temporar Arabia Saudita din pozitia de cel mai mare exportator mondial…

- Statele arabe cu tradiție in producția de petrol raman in urma. SUA au detronat Arabia Saudita, datorita exploatarii șisturilor bituminoase Statele Unite au detronat temporar Arabia Saudita din pozitia de cel mai mare exportator mondial de petrol, in condițiile in care cererea globala de titei este…

- OMV se așteapta la cel mai lent ritm de creștere a cererii de țiței din ultimii ani, din cauza incetinirii economice Cererea globala de titei va inregistra in 2019 unul din cele mai lente ritmuri de crestere din ultimii ani, din cauza incetinirii economiei mondiale, a afirmat luni directorul general…

- In marja Congresului Mondial al Energiei de la Abu Dhabi, Abdulaziz bin Salman, care a preluat duminica mandatul de la Khalid al-Falih, le-a spus jurnalistilor ca nu vor exista schimbari 'radicale' in politica energetica a Arabiei Saudite, care se bazeaza pe consideratii strategice, cum ar fi rezervele…

- Petrolul scade puternic, pe fondul datelor nefavorabile din industria Statelor Unite si a tensiunilor comerciale dintre SUA si China Preturile petrolului au scazut puternic marti, iar pe piata americana declinul a fost de peste 3%, din cauza datelor nefavorabile referitoare la industria prelucratoare…