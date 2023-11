Autoritațile iraniene i-au interzis lui Narges Mohammadi, laureata a Premiului Nobel pentru Pace 2023, aflata in inchisoare și care are nevoie urgenta de asistența medicala, sa fie transferata intr-un spital. Potrivit agențiilor de presa, care citeaza mesajul pe Instagram postat de familia lui Narges, ”directorul inchisorii a anuntat ca, in conformitate cu ordinele autoritatilor superioare, este interzis sa o trimita la spital fara ca ea sa poarte valul islamic si transferul sau a fost anulat pentru a doua oara”, Narges Mohammadi a fost examinata de o echipa de medici in zona rezervata femeilor…