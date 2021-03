Iranul nu are incredere in promisiunile SUA privind ridicarea sanctiunilor impuse Teheranului, a declarat duminica liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, care a subliniat ca tara sa va reveni la angajamentele incluse in acordul nuclear international din 2015 doar dupa ce Washingtonul pune capat sanctiunilor, transmite Reuters. ''Am avut incredere in America in timpul lui Obama si ne-am indeplinit angajamentele. Dar ei (americanii) nu au facut acelasi lucru. Pe hartie americanii au afirmat ca sanctiunile vor fi ridicate, dar in practica ei nu le-au ridicat'', a spus Khamenei…