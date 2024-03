Avertisment SUA: Iran Air ar putea fi interzisă în Europa dacă Teheranul trimite rachete Rusiei Oficialul a comentat in timp ce Statele Unite s-au alaturat celor sase aliati ai sai din G7, emitand o declaratie care avertizeaza Iranul sa nu trimita rachete in Rusia, pentru ca altfel se va confrunta cu consecinte. ”Daca Iranul va continua cu furnizarea de rachete balistice sau tehnologie aferenta Rusiei, suntem pregatiti sa raspundem rapid si intr-o maniera coordonata, inclusiv cu masuri noi si semnificative impotriva Iranului”, se arata in declaratia G7. Statele Unite au fost din ce in ce mai agresive in a raspunde la ceea ce Washingtonul considera comportament beligerant al Iranului, cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

