- "Acest bilant ar putea evolua", a precizat luni un purtator de cuvant, Najib Danish. Atacul a fost revendicat de jihadisti din Statul Islamic (SI). Intre victime, biroul AFP il plange pe unul dintre colaboratorii sai, soferul Mohammad Akhtar, in varstade 31 de ani, tatal a patru copii, inclusiv un bebelus…

- Cel putin 149 de persoane au murit si alte 180 au fost ranite, in urma exploziei unei bombe in timpul unei reuniuni electorale organizata vineri in orasul Mastung, in sud-vestul Pakistanului, relateaza Reuters.

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 45 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, in estul Afganistanului, a declarat purtatorul sau de cuvant, Attaullah Khogyani, relateaza AFP si Reuters. Atacul, comis in orasul Jalalabad,…

- Mai multe atacuri, soldate cu morti si raniti, au avut loc marti in Afganistan, informeaza dpa.Tot marti, un kamikaze a ucis cu o camioneta unde era plasata o bomba cel putin cinci membri ai fortelor de securitate intr-un atac in provincia Ghazi din estul Afganistanului. Atacul a avut loc…

- Alerta maxima. Teroristii au lovit din nou, sunt morti si raniti. Cel putin patru oameni au murit si alti 15 au fost raniti in urma unui atac cu bomba comis, joi, in Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de securitate irakiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin…

