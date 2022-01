Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au respins contestația lui IPS Teodosie! Arhiepiscopul Tomisului trebuie sa stea in carantina. Decizia instanței nu este definitiva și poate fi atacata. „Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a contestat, marti, la Judecatoria Constanta, decizia de carantinare a sa, dispusa de…

- „Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a contestat, marti, la Judecatoria Constanta, decizia de carantinare a sa, dispusa de Directia de Sanatate Publica Bucuresti. Potrivit unui comunicat transmis de Arhiepiscopie, „actul emis de DSP Bucuresti nu este semnat de nimeni, nu indica o persoana imputernicita…

- IPS Teodosie a depus marți, la Judecatoria Constanța, prin avocatul Chitic Mircea-Victor-Daniel, acțiunea de contestare a Deciziei DSP de carantinare. Inaltul prelat cere suspendarea efectelor deciziei DSP și anularea acesteia. „In acțiuni motivate asemanator, Judecatoria Sector 5 București și Tribunalul…

- Arhiepiscopia Tomisului precizeaza, luni dupa-amiaza, ca cele trei amenzi date de poliție Inalt Prea Sfintitului (IPS) Teodosie pentru nerespectarea deciziei de carantinare sunt ilegale si vor fi contestate in instanta deoarece Inaltul Prelat ar fi aflat despre aceasta hotarare (de carantinare –n.r.)…

- Este vorba despre procesul pornit in instanta de o femeie care s a aratat nemultumita de o serie de afirmatii facute de IPS Teodosie si, astfel, a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Pentru ca plangerea sa nu a fost analizata pe fondul cauzei, reclamanta s a adresat Curtii de…

- Rata de incidența COVID in București a urcat la 2,57 cazuri la mia de locuitori in 14 zile, potrivit datelor publicate, luni, de Direcția de Sanatate Publica. Potrivit DSP Bucuresti, incidenta imbolnavirilor in Capitala a ajuns la 2,57, valoare care nu a mai fost inregistrata de la sfarsitul lui noiembrie…

- Instanta a revocat, luni, anularea vizei de catre autoritatile federale australeine a vizei de intrare in tara a tenismenului sarb Novak Djokovici, informeaza The Age. Judecatorul Anthony Kelly a anulat decizia autoritatilor de anulare a vizei lui Djokovic si a ordonat ca sportivului sa i se permita…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa privind organizarea slujbei de Boboteaza pe 6 ianuarie la Constanța, ca “Daca anul trecut nu ne-am infectat peste 10.000, cați au fost la Boboteaza, nici anul acesta nu vom avea cazuri”. El a estimat ca anul acesta vor…