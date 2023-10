In dupa-amiaza zilei de 28 octombrie 2023, Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, insoțit de parintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și parintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial in cadrul Sectorului Proiecte și Construcții bisericești, a vizitat șantierele in lucru și activitatea urmatoarelor unitați de cult din eparhie: 1. Parohia Mihoveni – schimbarea invelitorii […] The post IPS Calinic a inspectat lucrarile de recoltare a culturilor agricole de pe parcela limitrofa cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” first…