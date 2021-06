IPJ Bistrita Nasaud: Buletin de presa - 23.06.2021 Nr. 260 din 23 iunie 2021 ALCOOLUL LA VOLAN TE POATE COSTAVIATA SAU LIBERTATEA Nu va urcati la volan daca ati consumat bauturi alcoolice Pe langa posibilitatea producerii unui accident rutier, soferii care conduc sub influenta bauturilor alcoolice risca si o pedeapsa cu inchisoarea. Politistii va reamintesc ca in cazul depistarii unui conducator auto aflat sub influenta bauturilor alcoolice la volan, in functie de concentratia de alcool, fapta se poate incadra astfel: Contraventie: cand aparatul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

