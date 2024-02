Stiri pe aceeasi tema

- Ultima ora! Fost deputat de Gorj, prins la volan fara permisFostul deputat și prefect de Gorj Dan Ilie Morega a fost prins de polițiști dupa ce a condus o mașina fara a avea permis de conducere. La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au sesizat cu privire la faptul…

- Ieri, in jurul orei 01.35, polițiștii au depistat un tanar, de 23 de ani, din comuna Unguraș, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Crangului din municipiul Dej, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice, respectiv 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tot ieri, dar mai devreme, in jurul…

- La data de 9 februarie a.c., in jurul orei 16.00, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au interceptat un autoturism pe DN1C-E576, in localitatea Rascruci, condus de un barbat de 39 de ani, din comuna Bonțida, aflat sub influența bauturilor alcoolice. La testarea cu aparatul…

- UPDATE: OFICIAL… Dupa ce primarul Corneliu Stanga de la Vetrișoaia a incercat sa inventeze o poveste referitor la informația potrivit careia ar fi fost prins de poliție, conducand beat și fara permis, iata ca reprezentanții IPJ Vaslui vin cu precizari oficiale și confirma cele vehiculate. Polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat in trafic un barbat, de 31 de ani, din comuna Valeni-Dambovița, in timp ce ar fi condus un autoturism pe bulevardul Unirii, in Targoviște, deși s-ar fi aflat sub influența substanțelor interzise. De asemenea, in jurul orei 00:45, polițiștii din cadrul…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu au identificat aseara in trafic un barbat, in varsta de 35 de ani, din comuna Moțaței, județul Dolj, in timp ce conducea un autoturism pe DE-79-Draguțești. Acesta era sub influența bauturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,48 mg/litru alcool…

- La data de 13 ianuarie 2024, in jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Eminescu din Petrești, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Eveniment Dosar penal pentru un barbat din Nanov, prins la volan cu alcoolemie 1,19 mg/l noiembrie 21, 2023 11:50 Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului și efectueaza cercetari in cazul…