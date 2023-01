iPhone 15 ar putea avea o conexiune wireless mai rapidă Seria iPhone 15 va beneficia de un upgrade al conexiunii wireless, care va folosi standardul Wi-Fi 6E, sustin analistii Barclays, fara a mentiona daca aceasta facilitate se va regasi pe toate modelele seriei, sau doar pe versiunile mai scumpe. Spre deosebire de Wi-Fi 6, care opereaza in benzile de 2.4GHz si 5GHz, Wi-Fi 6E merge si in frecventa de 6GHz. In comparatie cu versiunea anterioara, standardul Wi-Fi 6E este mai rapid (pana la 5,4 Gbps), are o latenta mai mica si este afectat mai putin de interferentele de semnal. Adaugarea conexiunii Wi-Fi 6E pe iPhone vine cu mare intarziere, aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

