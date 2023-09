Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Moldovei spera la livrari de gaze naturale și energie electrica din Romania, in timp ce insași țara vecina se confrunta cu un deficit de combustibil albastru. In special, directorul general al companiei de stat Transgaz, Ion Sterian, a declarat in cadrul Simpozionului Roman al Energiei…

- Romania va avea nevoie, la nivelul anilor 2027-2028, de 4-5 miliarde metri cubi de gaze in plus fata de productia din Marea Neagra, gaze care vor veni din import si din terminalele de LNG din Marea Neagra, a declarat directorul general al Transgaz, Ion Sterian. „Eu va spun, undeva in 4-5 ani de zile,…

- Romania nu va avea probleme cu alimentarea cu gaze naturale! asigurarile vin de la directorul general al companiei Transgaz, Ion Sterian, care a mai anunțat și ca Romania face demersuri pentru a-și recupera datoria de 4,7 miliarde de euro pe care Gazprom o are. ”Romania este pregatita pentru…

- Romania are inmagazinate 2,553 miliarde metri cubi de gaze naturale, mai mult cu 603 milioane metri cubi fata de aceeasi data a anului trecut, ceea ce corespunde unui procent de 80,17% din capacitatea totala a tarii, conform informatiilor transmise Agerpres de Ion Sterian, director general Transgaz.…

- Depozitele de gaze ale Romaniei sunt pline la peste 74%, in perspectiva iernii 2023 – 2024, spune directorul Transgaz, Ion Sterian. Sfarșitul ciclului de stocare este 30 octombrie „Noi avem prin obligație de la UE sa avem procent umplere a depozitelor de 90% Probabil la sfarșitul lunii august il vom…

- Directorul general de la OMV, Alfred Stern, declara ca grupul austriac va continua sa cumpere gaze naturale din Rusia, dar in acelasi timp a respins criticile potrivit carora OMV nu face nimic pentru a-si reduce dependenta de gazele rusesti aratand spre proiectul Neptun Deep, relateaza Agerpres.Intr-un…