Coridorul Vertical. 27 de companii se bat pentru noul traseu balcanic al gazelor

Stiri pe aceeasi tema

- In pragul incheierii sezonului rece, Romania se afla intr-o situație interesanta: depozitele sale de gaze sunt umplute la jumatate, o cifra record de 1,6 miliarde de metri cubi ramanand neutilizați pana la data de 31 martie. Acest fenomen este fara precedent, marcand cel mai mare nivel istoric de…

- Cea mai scazuta pondere din Uniunea Europeana la companii care efectueaza vanzari online s-a inregistrat in Romania, unde doar 12,9% dintre companii realizeaza astfel de activitați, arata Eurostat.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi ca il va chema la explicații pe Ion Sterian, șeful Transgaz, dupa ce compania a achiziționat iPhone-uri de ultima generație in valoare de peste 1,38 milioane de lei. Marcel Ciolacu a declarat ca este „foarte nemulțumit” de aceasta achiziție și a cerut conducerii…

- Guvernul se pregatește sa introduca criteriul “verde” in licitațiile publice. Companiile cu cea mai scurta ruta de transport vor primi punctaj suplimentar. Este cel mai puternic instrument pentru a sustine companiile romanesti. Premierul Marcel Ciolacu: Finalizam setul de norme prin care in toate licitațiile…

- 16 companii listate in Piața Principala a Bursei de Valori București au obținut punctaj maxim la evaluarea VEKTOR by ARIR din 2023, același numar ca anul trecut; 4 emitenți din cei 38 in BETAeRO au obținut VEKTOR by ARIR 10 pentru comunicarea cu investitorii, dublu fața de anul trecut; Indicatorul…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, și Ion Sterian, directorul general al SNTGN Transgaz SA, au semnat contractele de finanțare pentru doua proiecte de investiții: Conducta de transport gaze naturale Marea Neagra – Podișor și Conducta de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru (inclusiv alimentarea…

- Ministerul Energiei si Transgaz semneaza contracte de finantare de 93 de milioane de euro prin Fondul de Modernizare.Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Energiei, si Ion Sterian, directorul general al transportatorului de gaze naturale Transgaz (simbol bursier TGN), au semnat contractele de finantare…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) trage un semnal de alarma asupra companiilor romanești cu un numar de angajați cuprins intre 50 și 249, amintindu-le ca termenul limita pentru implementarea sistemelor de avertizare și raportare a expirat. Aceasta obligație vine in contextul Legii nr. 361/2022…