- In noiembrie 2023, angajatii din Bucuresti aveau un salariu mediu net de peste 6.000 de lei pe luna, cei din Cluj castigau mai mult de 5.800 de lei net pe luna, cei din Timis aproape 5.700 de lei net pe luna, iar cei din Sibiu au ajuns la salarii medii nete de putin peste 5.000 de lei pe luna, scrie…

- Festivalul dedicat cinematografiei italiene revine in martie cu a treia editie, care va avea loc la Bucuresti (4 - 10 martie, Cinema Muzeul Taranului), Cluj-Napoca (14 - 17 martie, Cinema Victoria), Iasi (23 - 24 martie, Cinema Ateneu) si Timisoara (28 - 31 martie, Cinema Victoria), anunta organizatorii.…

- Topul creșterii prețurilor la imobiliare s-a schimbat radical in Romania. Prețurile apartamentelor au explodat in mod neașteptat in doua orașe. Atenție, experții dezvlaluie ca nu e vorba de orașele mari ca București, Timișoara sau Cluj- Napoca.Brașov și Oradea, fruntașe la creșterea prețurilor apartamentelor…

- CARAS-SEVERIN – Criteriul luat in considerare il reprezinta numarul profesionistilor activi la finele anului 2023! Anul 2023 s-a incheiat, in cazul judetului nostru, cu 16.650 de profesionisti activi din punct de vedere juridic, cu 487, respectiv 3% mai multi decat in anul precedent, dupa cum rezulta…

- Dispariția președintelui Iohannis din scena publica a prilejuit o secvența de un umor tipic romanesc de cea mai buna factura. Un cetațean s-a prezentat la Poliție și a reclamat dispariția președintelui Romaniei. Practic, el era disparut demult. Inactivitatea lui era chiar subiect de bancuri. Hazul…

- Managerul Aeroportului International Craiova , Sorin Manda, a anuntat, intr-un interviu acordat GdS, ca o noua companie aeriana va oferi zboruri regulate din Banie incepand din acest an. Noul operator va avea rute catre Spania si sudul Italiei, dar va suplini si unele zboruri la care singura companie…

- Federația Bancilor pentru Alimente din Romania, impreuna cu cele noua Banci pentru Alimente din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați anunța ca prima etapa a a Colectei Naționale de Alimente, cu prezența voluntarilor in magazine, s-a incheiat.