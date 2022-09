Iohannis: ”Una dintre cele mai mari crize umanitare din istoria continentului”

Presedintele Klaus Iohannis reafirma, in mesajul transmis duminica, cu ocazia Serbarilor Nationale Tebea 2022, angajamentul Romaniei pentru consolidarea relatiei transatlantice si sprijina demersurile privind securitatea regionala, pentru a proteja libertatea romanilor si pentru a construi o lume a pacii si a democratiei, in care primeaza valorile comune, impartasite si de Avram Iancu, precum respectul reciproc, protejarea vietii si a drepturilor tuturor cetatenilor. Seful statului remarca numarul mare al celor care an de an participa la evenimentele dedicate lui Avram Iancu, reafirmandu-si astfel…