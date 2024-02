Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se asteapta ca viitorul presedinte al Romaniei sa pastreze calea europeana a tarii, apreciind in acelasi timp ca este greu pentru un independent sa ajunga in cea mai inalta functie in stat. „Vad un presedinte sau o presedinta care se implica pentru tara” si care mentine calea…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri, 7 februarie, in discursul din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca așteapta intrarea completa a Romaniei in Schengen, adica și cu granițele terestre.„Este inceputul unui an crucial pentru viitorul Uniunii Europene. Ca și in urma cu 5 ani,…

