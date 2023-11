Stiri pe aceeasi tema

- „Felicit Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii si pe toti intreprinzatorii din Romania, ale caror rezultate ne bucura anual cu ocazia acestui eveniment. Munca si performantele dumneavoastra sunt extrem de importante pentru dezvoltarea noastra economica. Pe fondul incertitudinilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 1 noiembrie 2023, un mesaj cu ocazia celei de-a 31-a ediții a Topului Național al Firmelor Private din Romania. Mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale, in cadrul…

- Principala problema este legata de majorarea salariului, la pachet cu eliminarea unei scutiri de taxe. Daca salariul minim brut se va majora la 3.300 lei de la 1 octombrie și nu va mai exista o scutire de taxe pentru 200 lei, un angajat va incasa net 1.964 de lei, in timp ce, daca se scutesc cei 200…

- Palatul Cotroceni nu vede cu ochi buni masurile fiscal-bugetare din planul austeritații pregatit, deja, de Guvern. Avertismentul vine din partea consilierului prezidențial Cosmin Marinescu. „Romania are nevoie de reforme fiscal-bugetare autentice, care sa emane din principii și obiective naționale…

- Sute de modificari ale Cosului Fiscal de pe un an pe altul sunt inacceptabile pentru ca bulverseaza pe toata lumea, iar modificarile trebuie sa intre in vigoare de la 1 ianuarie, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania…

- Cei care doresc sa iși cumpere vechime in munca, mai au un an și cateva luni la dispoziție. S-a decis prelungirea perioadei pana la finalul anului 2024. Romanii care doresc sa primeasca mai mulți bani la pensie au inca timp sa-și cumpere vechimea in munca. Recent a fost publicata in Monitorul Oficial…

