Crește numărul de șefi în instituțiile publice: Boloș a dat undă verde Recent, ministrul Marcel Boloș a anunțat o decizie controversata referitoare la creșterea numarului de posturi de conducere in instituțiile publice de la 8% la 10%. Declarațiile sale au starnit un val de critici și neliniști printre cetațeni. Dar și in mediul politic. Deducem de aici ca instituțiile publice merg prost pentru ca nu sunt destui șefi… … sau ca, in valtoarea electorala, se negociaza poziții și demnitați publice. Ceea ce trebuie rezolvat, cumva. Aparatul de Stat gafaie deja din greu, dar trebuie inventate noi posturi de prim-vice-prim-director-adjunct-cu-atribuții-pe-linie-de-taiat-frunza-la-caini.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

