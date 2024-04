Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis catre Parlament o cere pentru aprobarea participarii militarilor romani la operațiunile militare SUA și UE impotriva rebelilor Houthi. Potrivit unui document aflat la Biroul Reunit Permanent al Parlamentului, președintele Iohannis a aprobat participarea a pana…

- Klaus Iohannis a informat printr-o scrisoare, trimisa marți Parlamentului, ca a aprobat participarea militarilor romani la operațiunile militare coordonate de SUA și UE impotriva rebelilor Houthi in Orientul Mijlociu și a transmis o cerere de aprobare.

- Forța de reactie a NATO poate intra, stationa sau tranzita Romania in scopul pregatirii sau desfasurarii de operatii militare, daca va fi cazul, in anul 2024. Parlamentul a luat act de scrisoarea președintelui Klaus Iohannis care solicita acest lucru dupa decizia CSAT. De asemenea, Romania va permite…

- Președintele Klaus Iohannis a informat, luni, Parlamentul ca a aprobat instruirea unui numar de aproximativ 50 de militari ucrainieni. De asemenea, șeful statului informeaza ca a aprobat și tranzitarea teritoriului national a echipamentelor si bunurilor m

- Principalele declarații facut de Klaus Iohannis in Parlamentul European:Va mulțumesc, doamna președinte, ca mi-ați oferit ocazia de a reveni in centrul democrației europene la inceputul unui an crucial pentru viitorul Uniunii Europene.Vreau sa reafirm increderea mea și a poporului roman in valoarea…

