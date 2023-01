Seful statului Klaus Iohannis a avut o discutie la telefon, miercuri, cu presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, in care „a condamnat ferm atacurile aeriene neincetate ale Rusiei, care au lasat Ucraina in intuneric si frig”. El a vorbit cu omologul ucrainean despre recenta lege a minoritatilor nationale adoptata de catre Ucraina care a creat „preocupare si nemultumire la nivelul autoritatilor romane”. Zelenski si-a exprimat „intreaga deschidere pentru identificarea de solutii, astfel incat comunitatea romaneasca din Ucraina sa beneficieze, in oglinda, de aceleasi drepturi de care se bucura comunitatea…