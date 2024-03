Primaria Constanta anunta vanzarea unui teren de pe strada Industriala

Municipiul Constanta organizeaza licitatie publica in data de 16.04.2024, ora 11:00, la sediul Primariei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51.Obiectul licitatiei publice il constituie vanzarea terenului in suprafata de 55 mp, situat in municipiul Constanta,… [citeste mai departe]