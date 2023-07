Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de summitul NATO, Klaus Iohannis a facut declarații la Vilnius acoperind inclusiv cazul azilelor groazei din Voluntari. Intrebat cine ar trebui sa raspunda pentru „chestiunea azilelor din Ilfov”, președintele a raspuns: „Cei care nu au verificat, cei care au știut și nu au luat masuri. Și aici…

- Marcel Ciolacu va avea, duminica, o intalnire de lucru cu mai multi ministri si sefi de institutii, in urma anchetei privind cazul batranilor torturati in azile. Intalnirea este programata la ora 14:00, conform agendei premierului, iar la discutii vor participa ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale,…

- USR București solicita premierului Ciolacu demiterea Gabrielei Firea, pe baza conexiunilor politice cu persoanele implicate in "azilele groazei". USR Bucuresti aduce in atenția publica informații de o gravitate extrema, privind legatura dintre ministrul Gabriela Firea și ororile descoperite in azilele…