Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2024: Cum se face reducerea varstei de pensionare pentru grupele de munca, in noua lege a pensiilor. Norme de aplicare Pensii 2024: Cum se face reducerea varstei de pensionare pentru grupele de munca. Ministerul Muncii a publicat proiectul de hotarare de Guvern prin care urmeaza sa se aprobe…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, susține ca pensionarii nu trebuie sa se teama de vizita Fondului Monetar Internațional. Budai arata ca noua Lege a Pensiilor a fost negociata la cel mai inalt nivel și nu exista nicio șansa ca o recomandare FMI sa impiedice aplicarea legii.”Vreau sa spun foarte…

- Veste importanta pentru pensionarii romani! Ministerul Muncii a facut precizari legate de impozitarea pensiilor. Ce schimbari au fost facute, aflați in randurile urmatoare. Impozitarea pensiilor 2024 Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat ca impozitarea pensiilor contributive nu s-a schimbat…

- Ministerul Muncii a facut precizari, sambata dupa-amiaza, despre impozitarea pensiilor . Ministerul Muncii a transmis, sambata, precizari legate de impozitarea pensiilo r, explicand ca nu s-a schimbat nimic in impozitarea celor calculate pe baza de contributivitate. Modificari au aparut doar la impozitarea…

- Impozitarea pensiilor contributive nu s-a schimbat in 2024, schimbari fiind doar in privinta pensiilor de serviciu calculate in baza unor legi speciale, informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS). „Avand in vedere unele materiale de presa care furnizeaza date inexacte legate de pensii,…

- Marius Budai vine cu vești extrem de important pentru pensionari. Ce se mai intampla cu pensiile in 2024 și ce trebuie sa știe aceștia? Ministerul Muncii a anunțat ca in acest an nu s-a schimbat impozitarea pensiilor contributive, ci doar a celor de serviciu, unde a fost introdusa impozitarea graduala…

- Pensia de urmaș este reglementata in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Acesteia ii sunt dedicate cateva articole, in care se explica exact cine și in ce condiții are dreptul sa primeasca aceste venituri, in urma decesului soțului sau al parintelui.Legea nu definește clar…

- Atenție! Casa de Pensii a facut o serie de precizari referitoare la ce se va intampla cu cumulul pensiei cu salariul in anul 2024.Astfel, potrivit Casei de Pensii, odata cu intrarea in vigoare a noii Legi a pensiilor, cumulul pensiei cu salariul va fi... Citește AICI ce se va intampla cu cumulul pensiei…