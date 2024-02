Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a publicat recent normele metodologice de aplicare pentru noua lege a pensiilor. Insa un articol a fost considerat unul „capcana”, existand temeri ca veniturile pensionarilor ar putea scadea. Se poate pierde indexarea? Este vorba de Articolul 125 care menționeaza: „(1) Pensile stabilite…

- Pensii 2024: Cum se face reducerea varstei de pensionare pentru grupele de munca, in noua lege a pensiilor. Norme de aplicare Pensii 2024: Cum se face reducerea varstei de pensionare pentru grupele de munca. Ministerul Muncii a publicat proiectul de hotarare de Guvern prin care urmeaza sa se aprobe…

- Normele de aplicare a legii pensiilor 2024, legea 360/2023, publicate de Ministerul Muncii. Legea implica RECALCULAREA pensiilor Pensii 2024 | Normele de aplicare a legii pensiilor 2024, la legea 360/2023, privind sistemul public de pensii, publicate de Ministerul Muncii. Legea implica RECALCULAREA…

- Ministerul Muncii a publicat, luni, proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii privind sistemul public de pensii. Calculul pensiei, dupa noua lege, se va face inmulțind valoarea punctului de referința cu numarul total de puncte acumulate. Punctul de referința…

- La nivelul Ministerului Muncii a inceput procesul de recalculare a pensiilor, iar de la 1 septembrie vor intra in plata noile pensii. Pe noua formula de calcul, nu toți pensionarii vor primi o pensie mai mare, asta pentru ca se aplica principiul legii mai favorabile. Cei care pe legea noua nu vor avea…

- Veste importanta pentru pensionarii romani! Ministerul Muncii a facut precizari legate de impozitarea pensiilor. Ce schimbari au fost facute, aflați in randurile urmatoare. Impozitarea pensiilor 2024 Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat ca impozitarea pensiilor contributive nu s-a schimbat…

- Marius Budai vine cu vești extrem de important pentru pensionari. Ce se mai intampla cu pensiile in 2024 și ce trebuie sa știe aceștia? Ministerul Muncii a anunțat ca in acest an nu s-a schimbat impozitarea pensiilor contributive, ci doar a celor de serviciu, unde a fost introdusa impozitarea graduala…