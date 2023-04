Iohannis cere reexaminarea legii care impune OMV ‘taxa de solidaritate’

Klaus Iohannis intoarce in Parlament legea privind taxa de solidaritate pentru companiile din energie. Proiectul de lege prevede ca firmele care nu au obtinut minimum 75% din cifra de afaceri din activitati vizate de contributia de solidaritate (extractie de titei, gaze si huila, respectiv fabricare de produse petroliere rafinate si de cocserie) sa fie obligate sa plateasca contributia. In aceasta categorie intra OMV Petrom. ”Contribuția de solidaritate va fi platita de societațile comerciale care desfașoara activitați in sectoarele țițeiului, gazelor naturale, carbunelui și rafinariilor și care…