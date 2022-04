Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adrian Enache a marturisit ca este nevoit sa faca recuperare. Cu ce probleme se confrunta indragitul artist, dar și de cate ședinte are nevoie sa iși revina. Cantarețul a oferit detalii neștiute pana acum.

- Ioana Voicu s-a logodit. Fiica lui Madalin Voicu a facut anunțul printr-o postare pe rețelele de socializare. Șatena a publicat o fotografie cu inelul pe care l-a primit de la partenerul ei de viața, dar și o imagine cu burtica, mai ales pentru ca luna viitoare va naște pentru prima oara. Ce mesaj emoționant…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, in cadrul emisiunii Star News, Ioana Voicu a oferit detalii despre sarcina. Se confrunta sau nu bruneta cu probleme? Ce a dezvaluit fiica lui Madalin Voicu și de ce exista posibilitatea de a naște mai devreme de termen.

- Simona Gherghe impreuna cu fiica ei nu traverseaza deloc o perioada buna a vieții, asta fiindca recent au descoperit ca se confrunta din nou cu o serie de probleme de sanatate. Iata cum s-a afișat prezentatoarea de la Mireasa și fetița ei chiar in fața comunitații de pe rețelele de socializare. Fanii…

- Mara Banica a devenit mama pentru a doua oara la inceputul lunii februarie. Vedeta se bucura din plin de noua experiența alaturi de fiica sa, dar se pare ca problemele cu micuța sa nu o ocolesc in aceasta perioada.

- Clipe ingrozitoare pentru Oana Roman. Acum cateva zile, mama ei a ajuns, din nou, de urgența la spital acuzand probleme de sanatate. Vedeta de la Antena Stars a fost extrem de ingrijorata in privința Mioarei Roman. Ce a pațit fosta soție a fostului primar al Capitalei. Mioara Roman, din nou pe mainile…

- Iulia Albu este profund marcata de tot ceea ce se intampla in aceste momente in Ucraina. Vedeta de la Antena Stars a facut, impreuna cu fiica ei, Mikaela, un gest de solidaritate pentru toate mamele care au fost nevoite sa iși ia copii, o valiza și sa plece cat se poate de repede de acasa, pentru a-și…

- Celia este in culmea fericirii! Dupa o incercare lunga de a deveni mama pentru a doua oara, cantareața iși strange acum fetița in brațe. Micuța ei a venit mai repede pe lume decat se aștepta. Vedeta era programata la cezariana in data de 20 ferbuarie, dar mezina familie s-a grabit sa ajunga pe aceasta…