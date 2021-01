Stiri pe aceeasi tema

- Noi dezvaluri ies la iveala in cel mai controversat scandal al anului 2021! Ioana, soția lui Ilie Nastase face declarații șocante dupa scandalul cu fostul tenismen! La ce agresiune a fost supusa bruneta? Nimeni nu se aștepta la asta!

- Soția lui Ilie Nastase spune, dupa bataia primita de la tenismen, ca tinde spre divorț: Citește și: Augustin Zegrean face lumina in decizia CCR privind pensiile. Care sunt efectele . „Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilarie. Am ajuns in Bucuresti,…

- Ioana Nastase continua seria dezvaluirilor despre scandalul cu soțul ei, Ilie Nastase. Ioana a recunoscut ca zilele trecute, fostul tenismen a lovit-o de mai multe ori, moment in care a decis sa cheme poliția, de teama sa nu pațeasca ceva. „Este o prostie ce s-a scris, cum ca motivul conflictului ar…

- Soția lui Ilie Nastase a facut noi dezvaluiri despre cearta dintre ea și fostul tenismen. Se pare ca totul a inceput in momentul in care aceasta s-a intors de la munte, acolo unde petrecuse cateva zile impreuna cu prietenele sale. Mai mult, Ioana a explicat și ce reacție a avut fiul ei atunci cand a…

- Ilie Nastase și-a batut soția in weekend, la fața locului fiind chemata poliția. Ioana Nastase a declarat ca se afla acum la Constanta și nu a primit niciun semn de la soțul ei, nici macar scuze. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța ca s-a definitivat LISTA BOLILOR CRONICE pentru etapa a…

- Ilie Nastase a batut-o și pe noua sa soție, Ioana! Totul s-a intamplat vineri seara, in casa din Complexul Stejarii, din nordul Bucureștiului. Ioana Nastase a sunat la 112, iar un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului și a salvat-o. Soția lui Ilie Nastase a povestit, potrivit ProSport,…

- Ioana Nastase a vorbit, la scurt timp de la altercația avuta cu soțul sau, despre clipele de coșmar petecute alaturi de Ilie Nastase. Mai tanara soție a fostului tensimen inca se afla in șoc și nu dorește sa vorbeasca despre motivele izbucnirii scandalului de proporții, culminat cu intervenția Poliției.

- Pepe a batut-o pe Raluca Pastrama in public. Influențat de aburii licorilor bahice, artistul i-a facut soției o adevarata criza de gelozie care s-a terminat cu Raluca intinsa pe jos, in strada, cu fața tumefiata. Detalii șocante despre bataia incasata și ordinul de restricție veți afla in continuare,…