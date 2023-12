Ioan Popa, liderul sindical de la Alro Slatina a murit la Predeal

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Sindicatului Liber ALRO Ioan Popa a murit. Sindicalistul se afla la Predeal, la o intalnire alaturi de colegii din alte sindicate. Popa, care avea 70 ani, a fost gasit mort in camera de hotel.

- O tanara a murit si alte trei persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent pe DN 6, in judetul Teleorman, scrie Cronicadeteleorman. Accidentul a avut loc pe Drumul European 70, in zona localitatii Peretu din judetul Teleorman, in eveniment fiind implicate doua autoturisme. …

- Nicolae Ciuca a inceput curațenia de toamna in partid și a schimbat șefii organizațiilor județene Olt și Teleorman ale Partidului Național Liberal.Conform unor surse liberale participante la cel mai recent Biroul Permanent al PNL, la propunerea lui Nicolae Ciuca s-a decis - cu unanimitate de voturi…

- Constantin Stanescu, fostul primar in comuna Vișina din județul Olt, a incetat din viața sambata, 28 octombrie 2023. Constantin Stanescu este tatal secretarului general al PSD, fostul ministru Paul Stanescu. Constantin Stanescu a condus comuna Vișina timp de trei mandate, in perioada 2004-2016. Fostul…

- MAE confirma moartea unui roman ce disparuse in Israel pe 9 octombrie, dar și a altuia ce nu a mai fost gasit de ieri. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel, astfel: persoana…

- George Daniel Iancu se afla la al doilea mandat in fruntea Primariei Valea Mare, din județul Olt, in anul 2016 caștigand alegerile locale din partea PSD. Deși primarul se confrunta cu probleme de sanatate, vestea decesului sau, la doar 45 de ani, este neașteptata pentru foarte multa lume. Daniel Iancu…

- Totul a pornit de la un conflict iscat intre cei doi. Barbatul a stropit-o pe femeie cu benzina, a aprins o bricheta si i-a dat foc. Initial, barbatul nu si-a recunoscut fapta, insa dupa ce sotia lui a murit, le-a spus politistilor cum s-a intamplat incidentul. Acesta a fost arestat preventiv. Cei doi…

- Dirijorul Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, Viorel Leanca, a murit, duminica, la varsta de 70 de ani. „Astazi, Ansamblul pe care l-a iubit atat de mult, a imbracat peste straiul popular haine cernite. Maestrul a plecat dintre noi, in toamna vietii, la Ceruri, acolo unde se spune…